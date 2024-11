Die Aufgaben werden immer größer: Neuer Verein soll Weihnachtsmarkt in Brachbach planen

Der Weihnachtsmarkt in Brachbach wächst von Jahr zu Jahr, was nicht nur für die Brachbacher eigentlich eine erfreuliche Nachricht ist. Doch mit zunehmender Größe gestaltet sich die Finanzierung immer schwieriger. Bislang organisiert eine Interessensgemeinschaft den Budenzauber. Auf der Sitzung des Brachbacher Vereins-, Kultur- und Jugendausschusses am vergangenen Montag wurde deshalb nun darüber diskutiert, einen Trägerverein zu gründen.