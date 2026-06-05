Sprechstunden in Kirchen Diakonie will Krebspatienten mit Rat zur Seite stehen Markus Kratzer 05.06.2026, 14:30 Uhr

i Die verantwortlichen Ärzte für die chirurgisch-onkologische Sprechstunde in Kirchen (von links): Steffen Sander (Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie, Diakonie-Klinikum Kirchen), Hamidreza Fonouni (Chefarzt Hepato-Pankreatobiliäre Chirurgie, Diakonie-Klinikum Jung-Stilling Siegen) und Mohammad Golriz (Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Diakonie-Klinikum Kirchen). Daniel Weber. Diakonie in Südwestfalen

Eine Krebsdiagnose verändert das Leben von einem Moment auf den anderen. Doch wo finden Betroffene medizinischen Rat, jemanden, der ihnen zuhört? Die Diakonie in Südwestfalen geht am Krankenhaus in Kirchen jetzt neue Wege.

Um Menschen, die an Krebs erkrankt sind, in dieser schwierigen Situation gezielt begleiten zu können, bietet die Diakonie in Südwestfalen im Krankenhaus Kirchen ab sofort chirurgisch-onkologische Sprechstunden an. Jeweils dienstags können sich vor Ort Patienten, bei denen eine Tumorerkrankung im Bereich von Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenwegen oder Nebennieren oder ein Sarkom diagnostiziert wurde, von medizinischen ...







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