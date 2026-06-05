Eine Krebsdiagnose verändert das Leben von einem Moment auf den anderen. Doch wo finden Betroffene medizinischen Rat, jemanden, der ihnen zuhört? Die Diakonie in Südwestfalen geht am Krankenhaus in Kirchen jetzt neue Wege.
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Um Menschen, die an Krebs erkrankt sind, in dieser schwierigen Situation gezielt begleiten zu können, bietet die Diakonie in Südwestfalen im Krankenhaus Kirchen ab sofort chirurgisch-onkologische Sprechstunden an. Jeweils dienstags können sich vor Ort Patienten, bei denen eine Tumorerkrankung im Bereich von Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenwegen oder Nebennieren oder ein Sarkom diagnostiziert wurde, von medizinischen ...