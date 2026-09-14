Sieben Regiokliniken will Clemens Hoch im Land einrichten – aber nicht in Altenkirchen. Der Gesundheitsminister sieht für ein solches Projekt in der Kreisstadt einen Betreiber in der Pflicht. Doch ist das für die Diakonie überhaupt ein Thema?
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Die politische Diskussion über Regiokliniken in Rheinland-Pfalz ist in vollem Gange. Gesundheitsminister Clemens Hoch hat „seine“ sieben Favoriten verkündet. Es geht um Standorte, an denen bestehende Krankenhäuser „zurückgebaut“ werden sollen. Nach dieser Definition ist Altenkirchen außen vor, da das ehemalige DRK-Krankenhaus nach Doppelinsolvenz bereits geschlossen ist.