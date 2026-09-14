Josef Rosenbauer winkt ab
Diakonie plant keine Regioklinik in Altenkirchen
Für Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, ist eine Regioklinik in Altenkirchen aktuell kein Thema.
Für Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, ist eine Regioklinik in Altenkirchen aktuell kein Thema.
Tim Oerter. PUK Diakonie in Südwestfalen

Sieben Regiokliniken will Clemens Hoch im Land einrichten – aber nicht in Altenkirchen. Der Gesundheitsminister sieht für ein solches Projekt in der Kreisstadt einen Betreiber in der Pflicht. Doch ist das für die Diakonie überhaupt ein Thema?

Lesezeit 3 Minuten
Die politische Diskussion über Regiokliniken in Rheinland-Pfalz ist in vollem Gange. Gesundheitsminister Clemens Hoch hat „seine“ sieben Favoriten verkündet. Es geht um Standorte, an denen bestehende Krankenhäuser „zurückgebaut“ werden sollen. Nach dieser Definition ist Altenkirchen außen vor, da das ehemalige DRK-Krankenhaus nach Doppelinsolvenz bereits geschlossen ist.
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