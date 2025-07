Gute Nachricht für die Mitarbeiter, gute Nachricht für die Patienten: Die Diakonie in Südwestfalen übernimmt bereits in zwei Wochen die Trägerschaft des Krankenhauses Kirchen. Der Insolvenzverwalter hat grünes Licht für den Trägerwechsel gegeben.

Jetzt ist es amtlich: Das ehemalige DRK-Krankenhaus in Kirchen wird einen neuen Träger bekommen – und das bereits in wenigen Tagen. Die Diakonie in Südwestfalen wird die Einrichtung zum 1. August übernehmen. Doch nicht nur das: Auch die noch bestehenden Angebote am Standort Altenkirchen zählen mit zur Vereinbarung, also neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) auch die Schmerztagesklinik, wie unsere Zeitung auf Nachfrage erfuhr. Entsprechende Kaufverträge haben die Beteiligten mit dem Insolvenzverwalter am Donnerstag bei einem Notartermin unterzeichnet.

Die Mitarbeiter an beiden Standorten werden von der Diakonie in Südwestfalen übernommen, Personalabbau ist nicht geplant. Der reguläre Patientenbetrieb soll während des Trägerwechsels uneingeschränkt weiterlaufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Consilium Rechtskommunikation im Auftrag der Insolvenzverwaltung.

Der Kreis war in der Pflicht

Demnach ist die Fortführungslösung für die verbliebenen Einrichtungen aus dem Insolvenzverfahren der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz gefunden und der Investorenprozess für eines der beiden DRK-Insolvenzverfahren kann abgeschlossen werden. Bei dem anderen Verfahren handelt es sich um die DRK-Trägergesellschaft Süd-West, zu der unter anderem die Kamillus Klinik in Asbach gehört.

Überraschend kommt die Übernahme von Kirchen und Altenkirchen nicht, waren doch in den zurückliegenden Wochen die Weichen für diesen Trägerwechsel auch im Altenkirchener Kreistag gestellt worden. Dieser hatte Landrat Peter Enders in diesem Punkt sozusagen „Handlungsvollmacht“ erteilt. Hintergrund: Da es für das Krankenhaus Kirchen und die KJP in Altenkirchen im Rahmen der Landeskrankenhausplanung einen Sicherstellungsauftrag gibt, ist der Kreis in der Pflicht, das medizinische Angebot zu gewährleisten – notfalls selbst dafür zu sorgen.

„Wir werden das medizinische Leistungsangebot weiterentwickeln mit einem besonderen Blick auf die Notfallversorgung.“

Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen

Rainer Eckert, Insolvenzverwalter in den Verfahren der DRK-Trägergesellschaft Süd-West und der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, sagt: „Wir sind froh, mit der Diakonie in Südwestfalen zukunftsfähige Fortführungsperspektiven für die Standorte Kirchen und Altenkirchen gefunden zu haben und sind zuversichtlich, auch die Investorenprozesse im weiteren Verfahren bis Ende des Sommers abschließen zu können. Der Erhalt der Häuser Kirchen und Altenkirchen sichert die Versorgung in der Region. Wir sind überzeugt, eine für die Gläubiger, Mitarbeiter und Patienten bestmögliche Lösung geschaffen zu haben.“ Die Trägerwechsel stehen laut Pressemitteilung teilweise formell unter den Bedingungen behördlicher Genehmigungen.

Doch wer ist der neue, gar nicht mal so unbekannte Träger? Die Diakonie in Südwestfalen mit Sitz in Siegen bildet das größte Gesundheits- und Sozialnetzwerk der Region. Mit über 4000 Mitarbeitern ist das Unternehmen Arbeitgeber in rund 120 Einrichtungen an mehr als 40 Standorten. Mit den beiden ehemaligen DRK-Standorten baut die Diakonie ihren Wirkungskreis in den Westerwald aus. Die Leistungsportfolios beider Standorte bleiben umfänglich erhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Verschiedene Lösungen gefunden

„Das Ziel der Diakonie in Südwestfalen ist die stationäre medizinische Versorgung für die Menschen in der Region sicherzustellen. Wir werden das medizinische Leistungsangebot weiterentwickeln mit einem besonderen Blick auf die Notfallversorgung“, wird Josef Rosenbauer zitiert, der Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen.

Die DRK-Trägergesellschaft Süd-West, so heißt es bei Consilium weiter, hatte Anfang Februar 2025 Insolvenzantrag gestellt. Das Verfahren wurde in Abstimmung mit der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz geführt, deren Häuser in Alzey, Hachenburg, Altenkirchen, Neuwied und Kirchen sich bereits seit Dezember 2023 in einem Investorenprozess befinden. Im Rahmen des Verfahrens wurde das Krankenhaus Neuwied an die Marienhaus-Gruppe übergeben, das Haus in Alzey ist inzwischen zurück in kommunaler Trägerschaft. Das Evangelische Krankenhaus Dierdorf/Selters hat inzwischen das Krankenhaus in Hachenburg übernommen.