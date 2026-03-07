Tierschutzsituation angespannt
Deutscher Tierschutzbund fordert mehr Hilfe von Politik
Immer mehr Tiere landen in Tierheimen, die finanzielle Druck ist hoch.
Michael Claushallmann

Tierheime stehen unter hohem finanziellen Druck, zudem warten immer mehr Schützlinge lange auf ein neues Zuhause. Wir haben den Deutschen Tierschutzbund zur Situation angefragt und auch zur Wichtigkeit der Kontrolle durch die Veterinärämter.

Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) kommt den Veterinärämtern in Deutschland eine Schlüsselrolle im Tierschutzsystem zu, „da nur eine behördliche Institution die Kompetenz hat, einen praktischen Vollzug des Tierschutzrechts durchzusetzen“, so Pressesprecherin Nadia Wattad auf Anfrage unserer Zeitung.

