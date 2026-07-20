Nach Anfrage der Rhein-Zeitung Deutsche Bahn erklärt Verzögerung am Bahnhof Betzdorf Thomas Leurs 20.07.2026, 20:00 Uhr

i Stück für Stück geht es bei den Bauarbeiten am Betzdorfer Bahnhof voran. Gleis 107 wird dieses Jahr allerdings nicht mehr fertiggestellt. Thomas Leurs

Der Zweckverband SPNV-Nord äußerte sich vor wenigen Tagen kritisch über den Baufortschritt am Gleis 107 am Betzdorfer Bahnhof. Unsere Zeitung hat die Deutsche Bahn mit den Vorwürfen konfrontiert.

In der vergangenen Woche hatte sich der Zweckverband SPNV-Nord mit drastischen Worten in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt (unsere Zeitung berichtete). Dessen Verbandsdirektor äußerte seinen Unmut über die Verzögerung der Inbetriebnahme des Gleises 107 am Betzdorf Bahnhof.







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