Der Zweckverband SPNV-Nord äußerte sich vor wenigen Tagen kritisch über den Baufortschritt am Gleis 107 am Betzdorfer Bahnhof. Unsere Zeitung hat die Deutsche Bahn mit den Vorwürfen konfrontiert.
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In der vergangenen Woche hatte sich der Zweckverband SPNV-Nord mit drastischen Worten in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt (unsere Zeitung berichtete). Dessen Verbandsdirektor äußerte seinen Unmut über die Verzögerung der Inbetriebnahme des Gleises 107 am Betzdorf Bahnhof.