Zum zweiten Mal stimmte der Verbandsgemeinderat nun für den Erhalt des Grundschulstandorts in Herkersdorf. Wie auch beim ersten Beschluss im Dezember hatten die Fraktionen auf Statements verzichtet und Bürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) dies überlassen. Dessen Erklärung ging nicht direkt auf den Grund der Wiederholung des Beschlusses ein. Auch verzichtete das Verwaltungsoberhaupt darauf, die Hintergründe des Beschlusses pro Herkersdorf zu beleuchten, so wie auf der Dezemberzusammenkunft. In nicht-öffentlicher Sitzung hatten die Ratsmitglieder durchaus Standpunkte ausgetauscht. Was sind die Positionen der Fraktionen? Unsere Zeitung fragte im Vorfeld der erneuten Abstimmung bei den Sprechern nach. Und vorweg: Entsprechend der Abstimmungsergebnisse, überrascht es nicht, dass eindeutig mehrheitlich pro Standort Herkersdorf argumentiert wird. Die FDP-Fraktion ragt hier allerdings heraus.

Nur zwei Gegenstimmen gab es bei den beiden Abstimmungen. Sie kamen aus der dreiköpfigen Fraktion der Liberalen. Deren Sprecher, Christof Lautwein, stellt heraus, dass die FDP-Fraktionsmitglieder frei in ihren Abstimmungen sind, weshalb man auch nicht geschlossen votiert habe. Deshalb kann Lautwein in diesem Fall auch nicht für die gesamte Fraktion sprechen. Er selbst stimmte mit Nein. Mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen sieht Lautwein auch für die kommenden Jahre keine nachhaltige Verbesserung der Situation an der Herkersdorfer Grundschule. Die Kernproblematik bestehe weiterhin.

Zwei Liberale allein mit ihrer Ablehnung

Der Liberale sieht auch für die kommenden Jahre keine nachhaltige Verbesserung der Situation am Herkersdorfer Grundschulstandort. Zurzeit werden dort 38 Schüler in zwei jahrgangsübergreifenden Kombiklassen unterrichtet. Zum Einzugsgebiet gehören neben Herkersdorf und Offhausen auch Katzenbach. Lautwein äußert die Sorge, dass es bei anhaltend niedrigen Schülerzahlen in Herkersdorf auf nur noch eine Klasse hinauslaufen könnte, was er pädagogisch für problematisch hält. Trotz seiner persönlichen ablehnenden Haltung betont Lautwein, dass die Entscheidung für den Erhalt des Standorts von einer sehr großen Mehrheit getragen wurde, was er als absolut akzeptabel im Sinne der Demokratie ansieht. Tatsächlich standen die beiden Liberalen allein auf weiter Flur mit ihrer ablehnenden Haltung.

„Kurze Beine, kurze Wege“ – von diesem Motto ließen sich etwa CDU-Fraktionssprecherin Elisabeth Röttgen oder Matthias Merzhäuser von den Grünen leiten. Arnd Kretzer (SPD) vermutet, dass mehr Kinder, die eigentlich im Herkersdorfer Schulbezirk leben, auch dort angemeldet werden würden, wenn es eine Sicherheit für den Standort gebe. Auch wenn die Beibehaltung der Außenstelle Herkersdorf teuer würde, würden die Sozialdemokraten wie auch die Christdemokraten dies in Kauf nehmen. Der VG-Rat beschloss im Zuge des Schulentwicklunsgplans auch, dass ausgelotet werden soll, ob über die Stadt Kirchen eine pädagogische Fachkraft zur Verfügung gestellt werden kann. Merzhäuser erinnert in dem Zusammenhang daran, dass jede Gemeinde, in dem Fall Kirchen, innerhalb der VG für die Kosten ihrer Grundschulen über die Schulumlage aufkommt.

Grüne: Hauptstandort vor Erweiterung bewahren

Merzhäuser argumentiert außerdem, dass bei einer Schließung die Grundschule am Hauptstandort erweitert werden müsse. Er weist darauf hin, dass das Gebäude auf dem Molzberg möglicherweise bereits ausgelastet sei. Der Grüne verweist außerdem auf den Grundschulstandort in Wehbach, wo es aufgrund einer ausreichenden Anzahl von Schülern keine Probleme gebe, und die Kinder aus dem Ort sowohl Kindergarten als auch Grundschule besuchen. Er impliziert, dass dies in Herkersdorf ebenfalls möglich wäre, wenn mehr Eltern ihre Kinder dort anmeldeten.

Das bedeutet die Bestandsgarantie

Die Gutachter des Schulentwicklungsplans haben drei Optionen aufgezeigt: die Auflösung des Standorts, was Kosten sparen würde; ein neuer zentraler Standort für beide Schulen; der Erhalt und die Stärkung der Herkersdorfer Außenstelle, was Investitionen erforderlich mache. Der VG-Rat entschied sich für Letzteres. Von den Kritikern dieser Entscheidung wird unter anderem ins Feld geführt, dass eine Mehrheit der Eltern im Einzugsgebiet der Herkersdorfer Schule ihre Kinder am Hauptstandort auf dem Molzberg anmeldet. Die Verwaltung soll sich bei der Aufsichtsrats- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dafür einsetzen, dass diejenigen Schüler darunter, die nach einem Jahr wieder von der Ganztagsbetreuung abgemeldet werden, künftig den Herkersdorfer Standort besuchen müssen. Nun soll zusätzlich auf eine Bestandsgarantie für diejenigen dieser Kinder hingewirkt werden, die bereits auf der Michael-Grundschule angemeldet sind.