Ein umgekippter Lkw hatte am Montag ein Verkehrschaos in und um Siegen verursacht. Stundenlang war die zur Auffahrt zur Hüttentalstraße (HTS) an der City Galerie in Richtung Kreuztal dicht, wo ein 39-jähriger Fahrer gegen 7 Uhr die Kontrolle über seinen Lkw verloren hatte, sodass das Fahrzeug umkippte. In der Folge war die HTS-Auffahrt bei der City Galerie bis in den späten Nachmittag gesperrt.
Am Dienstag liefen die Instandsetzungsarbeiten auf dem Zubringer erneut unter Vollsperrung. Laut dem Landesbetrieb Straßen.NRW ist der Abschnitt bis 13 Uhr für die Erneuerung von etwa 40 Meter Schutzplanke gesperrt gewesen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Instandsetzungen am Bauwerk, das infolge des Unfalls in Mitleidenschaft gezogen worden war, vorgenommen werden. Bereits am Unfalltag war aufgrund der Schäden eine Sonderprüfung durchgeführt worden, bei der lose Betonteile entfernt wurden. Schwere strukturelle Schäden hat der umgekippte Lkw demnach nicht verursacht.
Umgekippter Lkw führt zu Sperrung der HTS in Siegen
