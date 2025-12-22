Frust in Niederfischbach Deswegen muss die Adler-Apotheke schließen Daniel-D. Pirker 22.12.2025, 17:48 Uhr

i Seit Mitte der Sechziger gibt es die Adler-Apotheke in Niederfischbach. Tobias Scheidt

Seit Mitte der Sechziger gibt es die Adler-Apotheke in Niederfischbach. Doch damit ist bald Schluss. Wieso die Schließung offenbar alternativlos ist und das Aus einen bundesweiten Trend widerspiegelt.

Ein schlichtes Hinweisschild markiert in Niederfischbach das Ende einer jahrzehntelangen Tradition. „Leider müssen wir die Apotheke zum 31.12.2025 schließen“ heißt es schwarz auf weiß an der Adler-Apotheke an der Konrad-Adenauer-Straße 142. Ab dem neuen Jahr wird es also nur noch eine Apotheke im Asdorftal geben: die Dom-Apotheke.







Artikel teilen

Artikel teilen