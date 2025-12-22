Deswegen muss die Adler-Apotheke schließen

Seit Mitte der Sechziger gibt es die Adler-Apotheke in Niederfischbach. Doch damit ist bald Schluss. Wieso die Schließung offenbar alternativlos ist und das Aus einen bundesweiten Trend widerspiegelt.
Lesezeit 2 Minuten
Ein schlichtes Hinweisschild markiert in Niederfischbach das Ende einer jahrzehntelangen Tradition. „Leider müssen wir die Apotheke zum 31.12.2025 schließen“ heißt es schwarz auf weiß an der Adler-Apotheke an der Konrad-Adenauer-Straße 142. Ab dem neuen Jahr wird es also nur noch eine Apotheke im Asdorftal geben: die Dom-Apotheke.