Neues Bestattungsgesetz Der Wissener Waldfriedhof mit neuer Ausrichtung Thomas Hoffmann 29.08.2026, 09:00 Uhr

i Nach der Sitzung in der Friedhofshalle nutzten viele Mandatsträger die Gelegenheit, um sich auf dem Gelände anhand der Erläuterungen von Landschaftsarchitektin Andrea Pithan ein Bild zu machen von dem, wie der Wissener Waldfriedhof in Zukunft aussehen könnte. Thomas Hoffmann

Der Waldfriedhof in Wissen könnte in nicht allzu ferner Zukunft mehr als bisher ein Ort der Begegnung mit parkähnlichem Charakter werden. Dazu gibt es eine Reihe von Ideen, die vor Ort vorgestellt wurden.

Der Wissener Waldfriedhof könnte in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur ein Ort der Trauer und des Andenkens sein, sondern noch mehr als bisher ein Ort der Begegnung mit parkähnlichem Charakter werden. Das wurde am Mittwochnachmittag in der Friedhofshalle des Waldfriedhofs deutlich.







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