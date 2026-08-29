Der Waldfriedhof in Wissen könnte in nicht allzu ferner Zukunft mehr als bisher ein Ort der Begegnung mit parkähnlichem Charakter werden. Dazu gibt es eine Reihe von Ideen, die vor Ort vorgestellt wurden.
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Der Wissener Waldfriedhof könnte in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur ein Ort der Trauer und des Andenkens sein, sondern noch mehr als bisher ein Ort der Begegnung mit parkähnlichem Charakter werden. Das wurde am Mittwochnachmittag in der Friedhofshalle des Waldfriedhofs deutlich.