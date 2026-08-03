Dorfkneipen im AK-Land
Der Treffpunkt in Pracht: Gaststätte „Am Dorfplatz“
Monika und Hans Radloff führen ihre Gaststätte mit großer Leidenschaft und viel Herzblut.
Monika und Hans Radloff führen ihre Gaststätte mit großer Leidenschaft und viel Herzblut.
Rolf-Dieter Rötzel

Die Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht kann auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Noch heute ist sie beliebter Treffpunkt und Ort zum Feiern – und zum Wohlfühlen.

Lesezeit 1 Minute
Früher gab es in der Verbandsgemeinde Hamm in fast allen der zwölf Gemeinden zumindest eine Gaststätte, in einigen waren es sogar mehrere. Aktuell sind nur einige wenige übrig geblieben. Und eine davon ist „Am Dorfplatz“: Über sie erzählen Monika und Hans Radloff gerne von stimmungsvollen und gemütlichen Stunden, Zusammenhalt und Tradition erzählen.
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