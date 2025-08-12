Am Ortsrand von Kircheib blühte einst ein kleiner Campingplatz. Nach Jahren des Niedergangs und des Verfalls folgte zuletzt eine kurze Phase der Wiederbelebung. Doch die ist auch schon wieder Geschichte. Was zum Scheitern beitrug.

Es herrschte große Freude in der Ortsgemeinde Kircheib, als im vergangenen Jahr das „Camp Rottura“ auf dem Gelände des einstigen Campingplatzes neu eröffnet hatte. Denn vorhergegangen waren Jahrzehnte der Verwahrlosung des einst beliebten Platzes „Westerwaldblick“, auf dem in den 1960er- bis 80er-Jahren ein reges Treiben geherrscht hatte. Ab etwa 2013 war der Campingplatz, der zuletzt illegal von Dauercampern genutzt wurde, zu einer Müllhalde mutiert. Der Eigentümer, der das Gelände nach der Insolvenz des Voreigentümers ersteigert hatte, zeigte wenig Interesse an dem Gelände und der dazugehörigen Gaststätte, die ebenfalls verwaist war. Deren sanitäre Einrichtungen hatten die Camper einst mitbenutzt.

Nach einem Bericht unserer Zeitung (2021) wurde die Kreisverwaltung auf die Zustände aufmerksam und gab dem Eigentümer die Entfernung des Mülls und der verfallenen Gebäude und Wohnwagen auf. Die einstige Gaststätte wurde von der Freievangelischen Kirchengemeinde übernommen und wird seither für Gottesdienste genutzt. Für das übrige Gelände fand sich schließlich ein Pächter. Mit einem Tag der offenen Tür feierte das „Camp Rottura“ im Juni 2024 Eröffnung. „In den letzten Monaten haben wir fleißig daran gearbeitet, unseren Traum zu verwirklichen und unseren Campingplatz aufzubauen“, teilte Isabella Moschella mit. Sie hatte zusammen mit ihrem Bruder ab Januar acht Stellplätze und einen Zeltplatz hergerichtet. „Unser Ziel ist es, unseren Campingplatz Schritt für Schritt auszubauen, wobei wir besonderen Wert darauf legen, alles so schön wie möglich zu gestalten“, hieß es.

Bauantrag abgelehnt

Doch dieser Traum platzte. Im März 2025 teilten die Pächter überraschend mit, dass sie mit einer Entscheidung konfrontiert worden wären, „die all unsere Hoffnungen und Pläne zunichtemacht – obwohl uns von Anfang an etwas anderes zugesichert wurde“. Während sich die Pächter selbst nicht zu den Gründen äußern wollen, erklärt diese eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. Der Kreis hatte den im Januar eingereichten Bauantrag über die „Vorübergehende Aufstellung von zwei Sanitärcontainern, Aufstellung eines Gerätehauses und drei Schlafhütten auf einen bestehenden Campingplatz“ abgelehnt, wie Thorsten Stahl mitteilt. Dagegen hatte die Pächterin laut dem Pressesprecher zunächst Widerspruch eingelegt, aber dann von dem Projekt Abstand genommen und den Pachtvertrag gelöst. „Das laufende Widerspruchsverfahren soll nunmehr durch den Eigentümer fortgeführt werden. Die hierzu erforderliche Anzeige des Bauherrenwechsels hat bislang nicht stattgefunden, wurde jedoch durch den vom Eigentümer beauftragten Rechtsanwalt angekündigt“, so Stahl.

„Die Gestattung ist erloschen und heute kein Bestandsschutz mehr gegeben.“

Standpunkt der Kreisverwaltung Altenkirchen

Die überraschende Ablehnung des Bauantrages begründet der Kreis damit, dass die Gestattung des Zeltplatzes aus dem Jahr 1972 stamme und damalige Auflagen nicht erfüllt worden seien. „Es spricht nach Auffassung der Kreisverwaltung vieles dafür, dass durch die seinerzeitige Nichterfüllung von Auflagen, die Betriebsaufgabe sowie die anschließende Nutzung als Mülllagerplatz die Gestattung erloschen und heute kein Bestandsschutz mehr gegeben ist“, so der Pressesprecher. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht befänden sich die Grundstücke im Außenbereich, Privilegierungstatbestände seien nicht zu erkennen, teilt Stahl weiter mit. Eine günstigere Beurteilung wäre möglich gewesen, wenn die Ortsgemeinde einen Bebauungsplan aufgestellt hätte.

Der Ortsgemeinderat seinerseits hatte im Mai 2024 sein Einverständnis für die vorübergehende Aufstellung von Sanitärcontainer und Gerätehaus erteilt, wie Ortsbürgermeister Lothar Bellersheim wissen lässt. Nachdem klar wurde, dass die Kreisverwaltung die Gestattung von 1972 als nicht mehr gültig einordnet, habe der Ortsgemeinderat im Februar die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Campingplatz abgelehnt. „Kriterien waren unter anderem die negativen Erfahrungen der letzten Jahre und die Kosten für einen neuen Bebauungsplan“, so der Ortsbürgermeister.