Jahresrückblick zum Projekt Der lange Weg zum Fachmarktzentrum Altenkirchen Annika Stock 29.12.2025, 17:00 Uhr

i Seit Anfang November ist das neue Fachmarktzentrum Altenkirchen am Dammweg für Besucher geöffnet. Annika Stock

Lange hat es gedauert, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nach über fünf Jahren ist das Fachmarktzentrum Altenkirchen im November 2025 feierlich eingeweiht worden. Im Jahresrückblick schauen wir noch mal auf die Entwicklungen zurück.

Gute Nachrichten für das Fachmarktzentrum (FMZ) Altenkirchen: Ein Mieter wurde für die noch leer stehende Fläche von circa 100 Quadratmeter zwischen dem Drogeriemarkt DM und Action gefunden. „Das sogenannte ’Filetstück’ konnte bereits innerhalb von fünf Tagen nach Eröffnung vermietet werden und wird im ersten Quartal 2026 an den Mieter übergeben.







