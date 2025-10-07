Betzdorfer Beamten-Theater Der lange Weg vom Skandal zur Schadenersatzforderung 07.10.2025, 20:00 Uhr

i Auf der ersten konstituierenden Sitzung Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain im Januar 2017 gab es noch keinerlei Anzeichen auf ein vorzeitiges Ende der Amtszeit von Bernd Brato. Die neue Verbandsgemeinde war aus den Verbandsgemeinden Betzdorf und Gebhardshain hervorgegangen. Markus Döring

Der Rat der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain will die Schadensersatzforderung gegen Bernd Brato nun geltend machen. Was führte zu dieser historischen Entscheidung, der in den vergangenen Jahren weltweit Negativschlagzeilen vorangegangen waren?

Dieses politische Kapitel der noch jungen Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain sorgte überregional, sogar weltweit für Negativschlagzeilen. Und es ist noch nicht zu Ende. Zwischen 2017 und 2022 soll ein Verwaltungsbeamter im Homeoffice keine Arbeitsleistung erbracht haben, aber seinen vollen Sold erhalten haben.







