Mehr Schutz für Katzen Der lange Kampf des Tierschutzvereins Weitefeld 11.11.2025, 17:15 Uhr

i Immer mehr Fund- und Abgabetiere landen bei den örtlichen Tierschutzvereinen im Westerwald. Die Kapazitäten beim Tierschutzverein Kreis Altenkirchen in Weitefeld sind voll belegt, wie Schriftführerin Amneris Bürschel berichtet. Tierschutzverein Kreis Altenkirchen/Amneris Bürschel

Langsam zeigen sich Besserungen im Tierschutz in den unterschiedlichen Verbandsgemeinden im Westerwald. Nach und nach kommen Katzenschutzverordnungen auf den Weg. Der Tierschutzverein Kreis Altenkirchen hat jahrelang dafür gekämpft.

Krank, verletzt, verstört – die Fund- und Abgabetiere nehmen überhand bei den ortsansässigen Tierschutzvereinen in der Region. So registriert der Tierschutzverein (TSV) Kreis Altenkirchen immer mehr Katzenfamilien, die abgegeben werden, also Mutterkatze und Kitten (meist sechs Stück).







