Der lange Kampf des Tierschutzvereins Weitefeld 

Langsam zeigen sich Besserungen im Tierschutz in den unterschiedlichen Verbandsgemeinden im Westerwald. Nach und nach kommen Katzenschutzverordnungen auf den Weg. Der Tierschutzverein Kreis Altenkirchen hat jahrelang dafür gekämpft.
Krank, verletzt, verstört – die Fund- und Abgabetiere nehmen überhand bei den ortsansässigen Tierschutzvereinen in der Region. So registriert der Tierschutzverein (TSV) Kreis Altenkirchen immer mehr Katzenfamilien, die abgegeben werden, also Mutterkatze und Kitten (meist sechs Stück).