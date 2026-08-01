Erwin Rickert im Porträt Der Künstler mit dem Skizzenbuch wird 90 Claudia Geimer 01.08.2026, 13:21 Uhr

i Neben der Natur liebt es der Künstler Erwin Rickert auch immer wieder Menschen, "ohne sie zu stören", zu beobachten und im Skizzenbuch zu zeichnen, auf der Bahnfahrt, in einer Ratssitzung. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Ohne Skizzenbuch ist Erwin Rickert selten anzutreffen. Zum 90. Geburtstag blickt der Betzdorfer Künstler auf ein Leben mit Kunst, Natur und vielen Begegnungen zurück.

Ohne ein Skizzenbuch ist Erwin Rickert selten anzutreffen. So sitzt er denn auch kurz vor seinem 90. Geburtstag auf der Terrasse seines Hauses und zeichnet. Seinen Ehrentag begeht der Betzdorfer Künstler an diesem Samstag. Für die Einladungskarten hat er einen Auszug aus Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“ gewählt: „Dies ist unser Leben – von Getümmel frei – gibt Bäumen Zungen, findet Schrift im Bach, in Steinen Lehre, Gutes überall“. ...







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