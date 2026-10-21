Auf Rosen gebettet ist der Kreis Altenkirchen schon lange nicht mehr. Im laufenden Haushaltsjahr hat sich diese Situation aber drastisch verschärft. An dessen Ende, so die aktuelle Prognose, fehlen weitere Millionen.
Lesezeit 2 Minuten
Keine guten Nachrichten für die Mitglieder des Kreisausschusses – und damit auch für alle Menschen im AK-Land. Die angespannte Finanzsituation des Kreises Altenkirchen hat sich verschärft. Nach dem aktuellen Finanzbericht wird sich die bereits bei der Planung erwartete defizitäre Haushaltslage im laufenden Jahr nochmals deutlich verschlechtern.