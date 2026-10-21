Finanznot im AK-Land
Der Kreis muss massiv aufs Eigenkapital zurückgreifen
Es fehlen nicht nur kleine Beträge. Dieses Foto symbolisiert die finanzielle Situation im Kreis Altenkirchen, die sich im laufen
Es fehlen nicht nur kleine Beträge. Dieses Foto symbolisiert die finanzielle Situation im Kreis Altenkirchen, die sich im laufenden Jahr noch einmal deutlich verschlechtert hat.
Christian Charisius. picture alliance / dpa

Auf Rosen gebettet ist der Kreis Altenkirchen schon lange nicht mehr. Im laufenden Haushaltsjahr hat sich diese Situation aber drastisch verschärft. An dessen Ende, so die aktuelle Prognose, fehlen weitere Millionen.

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Keine guten Nachrichten für die Mitglieder des Kreisausschusses – und damit auch für alle Menschen im AK-Land. Die angespannte Finanzsituation des Kreises Altenkirchen hat sich verschärft. Nach dem aktuellen Finanzbericht wird sich die bereits bei der Planung erwartete defizitäre Haushaltslage im laufenden Jahr nochmals deutlich verschlechtern.
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