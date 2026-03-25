35 Euro für die Familienbetreuung. Jeden Tag, für jedes Kind. Der Kreis Altenkirchen verliert bei allem Spardruck die aus dem Blick, denen ein positives Signal gutgetan hätte: die Familien. Ein Meinungsbeitrag unseres Chefreporters Markus Kratzer.
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Holen Sie mal gerade so 35 Euro aus Ihrem Portemonnaie. Und morgen wieder. Und übermorgen auch. So viel sollen Eltern im AK-Land künftig berappen, wenn sie ihr Grundschulkind in die ganztägige Ferienbetreuung schicken. Und wenn das Kind noch einen Bruder oder eine Schwester hat, sind es 70 Euro.