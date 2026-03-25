Meinung zur Ferienbetreuung Der Kreis Altenkirchen hat eine Chance vertan Markus Kratzer 25.03.2026, 06:30 Uhr

i Markus Kratzer, Chefreporter im Redaktionsverbund Westerwald, zu der Entscheidung des Kreistags Altenkirchen, den Elternbeitrag für die Ferienbetreueung pro Kind und Tag auf 35 Euro festzusetzen. Jens Weber. jens weber

35 Euro für die Familienbetreuung. Jeden Tag, für jedes Kind. Der Kreis Altenkirchen verliert bei allem Spardruck die aus dem Blick, denen ein positives Signal gutgetan hätte: die Familien. Ein Meinungsbeitrag unseres Chefreporters Markus Kratzer.

Holen Sie mal gerade so 35 Euro aus Ihrem Portemonnaie. Und morgen wieder. Und übermorgen auch. So viel sollen Eltern im AK-Land künftig berappen, wenn sie ihr Grundschulkind in die ganztägige Ferienbetreuung schicken. Und wenn das Kind noch einen Bruder oder eine Schwester hat, sind es 70 Euro.







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