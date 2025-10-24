Pendler-Schreck Siegstrecke Der Betreiber bleibt der gleiche, die Probleme auch? 24.10.2025, 18:10 Uhr

i Die Siegstrecke ist eine wichtige Lebensader für den Personen- und Güterverkehr zwischen Siegen und Köln, der Bahnhof Au (Sieg) ein wichtiger Knoten für die Verbindung in den Kreis Altenkirchen. Hans-Peter Günther

Bleibt alles beim Alten auf der Siegstrecke, dem Pendler-Schreck? Bis Ende 2033 wird die DB Regio den Betrieb weiterhin verantworten. Erneuerte Züge aus dem Jahr 2010 sollen mehr Plätze bieten. Bekannte Probleme bleiben derweil bestehen.

Unter großen Problemen leidet die Siegstrecke zwischen Siegen und Köln. Erst von August bis Mitte September wurde sie saniert, auch um die Strecke fit zu machen für ein Mehr an Güterverkehr, der durch das Siegtal umgeleitet wird. Erst am heutigen Freitag sorgte ein Defekt einer Weiche wieder für Ausfälle und Verspätungen.







