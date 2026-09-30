Dass eine Kneipe seit 150 Jahren in Familienhand ist, ist schon ungewöhnlich. Erst recht, weil immer mehr Dorfkneipen schließen. Für Stefan Gelhausen, der den „Bauernlümmel“ in Birkenbeul in vierter Generation betreibt, eine Frage der Familienehre.
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Wer in Weißenbrüchen nach dem „Bauernlümmel“ fragt, muss nicht lange erklären, was gemeint ist. Die Gaststätte im Birkenbeuler Ortsteil gehört zum Dorf – und das schon sehr viel länger, als die meisten heutigen Gäste zurückdenken können. Seit mehr als 150 Jahren ist das Haus in Familienhand.