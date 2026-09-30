Kneipenserie: Heute Birkenbeul
Der Bauernlümmel ist seit über 150 Jahren Familiensache
Stefan Gelhausen und seine Frau Tanja betreiben in vierter Generation die kultige Kneipe „Bauernlümmel“ im Birkenbeuler Ortsteil
Stefan Gelhausen und seine Frau Tanja betreiben in vierter Generation die kultige Kneipe „Bauernlümmel“ im Birkenbeuler Ortsteil Weißenbrüchen.
Sonja Roos

Dass eine Kneipe seit 150 Jahren in Familienhand ist, ist schon ungewöhnlich. Erst recht, weil immer mehr Dorfkneipen schließen. Für Stefan Gelhausen, der den „Bauernlümmel“ in Birkenbeul in vierter Generation betreibt, eine Frage der Familienehre.

Lesezeit 3 Minuten
Wer in Weißenbrüchen nach dem „Bauernlümmel“ fragt, muss nicht lange erklären, was gemeint ist. Die Gaststätte im Birkenbeuler Ortsteil gehört zum Dorf – und das schon sehr viel länger, als die meisten heutigen Gäste zurückdenken können. Seit mehr als 150 Jahren ist das Haus in Familienhand.
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