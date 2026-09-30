Kneipenserie: Heute Birkenbeul Der Bauernlümmel ist seit über 150 Jahren Familiensache Sonja Roos 30.09.2026, 10:07 Uhr

i Stefan Gelhausen und seine Frau Tanja betreiben in vierter Generation die kultige Kneipe „Bauernlümmel“ im Birkenbeuler Ortsteil Weißenbrüchen. Sonja Roos

Dass eine Kneipe seit 150 Jahren in Familienhand ist, ist schon ungewöhnlich. Erst recht, weil immer mehr Dorfkneipen schließen. Für Stefan Gelhausen, der den „Bauernlümmel“ in Birkenbeul in vierter Generation betreibt, eine Frage der Familienehre.

Wer in Weißenbrüchen nach dem „Bauernlümmel“ fragt, muss nicht lange erklären, was gemeint ist. Die Gaststätte im Birkenbeuler Ortsteil gehört zum Dorf – und das schon sehr viel länger, als die meisten heutigen Gäste zurückdenken können. Seit mehr als 150 Jahren ist das Haus in Familienhand.







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