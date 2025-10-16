Der Auenlandweg bei Mittelhof hat einen neuen Bewohner

Über die Fantasiewelten des Schriftstellers J.R.R. Tolkien wurden schon ganze Doktorarbeiten verfasst. Es geht aber auch wesentlich einfacher. Etwa zu Fuß auf dem Auenlandweg, der jetzt mit einer neuen Figur punktet.

Am Auenlandweg in Wisserland hält eine dunkle Macht Einzug. Mit Sauron ist der finstere Herr der Ringe und der mächtige Magier von Mittelerde an dem beliebten Wanderweg eingetroffen.

Von ihrem „Berg des Schicksals“ blickt die hölzerne Figur auf all die Besucher, die das Auenland zwischen Mittelhof, Schönstein und Sieg betreten.