Figur aus ’Herr der Ringe’
Der Auenlandweg bei Mittelhof hat einen neuen Bewohner
Sauron, der Herr der Ringe, schaut seit Neuestem vom Berg des Schicksals auf die Besucher, die den Auenlandweg betreten. Vom Morsbacher Künstler Wolgang Greb gefertigt, stellt er eine weitere Bereicherung des Wanderweges dar, der im Jahre 2023 als zweitschönster Tageswanderweg Deutschlands ausgezeichnet wurde und mit weiteren zehn Figuren aus dem Auenland sowie Hobbithöhlen und mehr tief ins Auenland entführt.
Thomas Hoffmann

Über die Fantasiewelten des Schriftstellers J.R.R. Tolkien wurden schon ganze Doktorarbeiten verfasst. Es geht aber auch wesentlich einfacher. Etwa zu Fuß auf dem Auenlandweg, der jetzt mit einer neuen Figur punktet. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Auenlandweg in Wisserland hält eine dunkle Macht Einzug. Mit Sauron ist der finstere Herr der Ringe und der mächtige Magier von Mittelerde an dem beliebten Wanderweg eingetroffen.Von ihrem „Berg des Schicksals“ blickt die hölzerne Figur auf all die Besucher, die das Auenland zwischen Mittelhof, Schönstein und Sieg betreten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region