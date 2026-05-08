Young&Oldtimer-Treffen Der American Way of Life mitten in Gebhardshain Claudia Geimer 08.05.2026, 18:00 Uhr

i Wolfgang Stratmann, Karl Klotz und Mario Brucherseifer (von links) machen Werbung für das Tuningtreffen und das Young-& Oldtimertreffen in Gebhardshain. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Wolfgang Stratmann, Karl Klotz und Mario Brucherseifer begeistern sich schon lange für US-amerikanische Autos. Für Ende Juni planen sie ein Young-& Oldtimertreffen in Gebhardshain. Und schon nächste Woche Sonntag, 17. Mai, gibt es ein Tuningtreffen.

Karl Klotz liebt den American Way of Life. Seine Garage in Gebhardshain ist ein Hingucker, mit Musikbox, Flipper, Coca-Cola und einer Couch im Stars-and-Stripes-Muster. Ein weiterer Hingucker: Die drei schmucken Oldtimer, die einen Teil der Halle ausfüllen, als da wären: ein 65er-Mustang-Cabriolet, ein 66er-Mustang-Coupé und ein Pickup, Baujahr 1948.







Artikel teilen

Artikel teilen