Wolfgang Stratmann, Karl Klotz und Mario Brucherseifer begeistern sich schon lange für US-amerikanische Autos. Für Ende Juni planen sie ein Young-& Oldtimertreffen in Gebhardshain. Und schon nächste Woche Sonntag, 17. Mai, gibt es ein Tuningtreffen.
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Karl Klotz liebt den American Way of Life. Seine Garage in Gebhardshain ist ein Hingucker, mit Musikbox, Flipper, Coca-Cola und einer Couch im Stars-and-Stripes-Muster. Ein weiterer Hingucker: Die drei schmucken Oldtimer, die einen Teil der Halle ausfüllen, als da wären: ein 65er-Mustang-Cabriolet, ein 66er-Mustang-Coupé und ein Pickup, Baujahr 1948.