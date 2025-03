Der 11. März ist für Wissen ein Schreckensdatum

Am Ende des Zweiten Weltkrieges bombardierten die Allierten zahlreiche deutsche Städte, so auch Wissen. Mit einer öffentlichen Gedenkfeier in der Steinbuschanlage will die Stadt am 11. März an die Opfer dieses Bombenangriffs erinnern.

Vor 80 Jahren, Anfang März 1945, wurden viele deutsche Städte – von Aachen bis Zwickau – zum Ziel alliierter Bombenangriffe. Auch in der hiesigen Region. In Wissen markiert das Datum des 11. März das Grauen großflächiger Zerstörung und hundertfachen Sterbens.

Mit einer öffentlichen Gedenkfeier in der Steinbuschanlage will die Stadt Wissen am Dienstag, 11. März, an die Opfer dieses Bombenangriffs erinnern und zugleich aller Opfer von Krieg und Gewalt gedenken. Mitgestaltet wird die um 17 Uhr beginnende Zusammenkunft von Heimatforscher Bruno Wagner (Schönstein) sowie Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 11 des Kopernikus-Gymnasiums. Ferner wirken Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen und das Flötenensemble der Kreismusikschule mit.

Verkehrsinfrastruktur war das Ziel

Wagner hat die Ereignisse jenes 11. März, knapp zwei Monate vor Kriegsende, genauestens erforscht. Auch die Stadt war in dieser Hinsicht nicht untätig: Schon vor Jahren hat sie Zeitzeugen zu Wort kommen lassen und deren Aussagen in einer Videodokumentation festgehalten. Für die Geschichtskurse der gymnasialen Oberstufe ist die Beschäftigung mit der lokalen Historie des Kriegsendes, vor allem mit dem damaligen Zwangsarbeiterlager auf der Bornscheidt, ebenfalls fester Bestandteil im Stundenplan.

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt.“ Zitat von Ex-Bundespräsident Roman Herzog (1996).

Im RZ-Gespräch schildert Bruno Wagner vorab die Eckpunkte jenes schrecklichen Tages, der eingebettet war in eine ganze Reihe von Luftangriffen alliierter Bomber. Während es im Mai/Juni 1940 noch britische Flugzeuge gewesen waren, die ihre Bombenfracht über Wissen abwarfen, so nahmen im Februar/März 1945 amerikanische Bomber die Siegstadt ins Visier. Zwei Fliegerstaffeln warfen insgesamt mehr als 1000 Bomben ab – allein an diesem trüben Spätwintertag starben in Wissen 182 Menschen. In Summe aller Fliegerangriffe jener Tage wurden in Wissen 227 Menschen getötet. Laut Wagner galten die Angriffe weder der Stadt und ihren Bewohnern noch dem Walz- oder dem Hochofenwerk. Denn wenige Tage nachdem die US-Armee bei Remagen den Rhein überquert hatte, sei es das militärische Ziel gewesen, die Truppenbewegungen der deutschen Wehrmacht einzudämmen – zu diesem Zweck wurden im Hinterland Verkehrsknotenpunkte, Bahnlinien, Kreuzungen und Brücken bombardiert. So auch in Wissen.

Schneise der Zerstörung

Dass dennoch damals in der Siegstadt so viele Menschen starben, lag nicht zuletzt daran, dass damals im Krankenhaus und im evangelischen Gemeindehaus ein Lazarett eingerichtet war. Als dort Bomben niedergingen, kamen auch 89 Auswärtige ums Leben, von denen viele erst am Vortrag dort eingeliefert worden waren. Die Schneise der Zerstörung zog sich durch die ganze Innenstadt, vom Kreuztal über den Richtweg bis hoch zur Walzwerksiedlung.

Die Zahl der Zeitzeugen und Betroffenen, die sich noch selbst an jenen schrecklichen 11. März erinnern können, wird naturgemäß immer geringer. Umso wichtiger sind Dokumentationen, Schriften und Veranstaltungen. In diesem Sinn stemmt sich auch die städtische Gedenkveranstaltung in der Steinbuschanlage gegen das Vergessen.