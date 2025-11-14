Die Region unter der Lupe
Den Einkommensmillionären im AK-Land auf der Spur
Bar oder Karte? Mit einem satten Einkommen dürfte der Blick ins Portemonnaie nicht von Sorgenfalten begleitet sein. Aber ab wann ist man eigentlich "reich"?
Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

33 Personen aus dem Kreis Altenkirchen haben 2021 Einkünfte in Millionenhöhe gehabt. Wir haben beim Statistischen Landesamt nachgehakt, wie die regionale Verteilung aussieht. Nicht alles hat man uns „verraten“ – einiges aber schon.

Lesezeit 2 Minuten
Der Blick in den Nachbarkreis dürfte so manchen schon überrascht haben. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz hat es 2021 mehr Menschen mit Einkünften im siebenstelligen Bereich gegeben als im Westerwaldkreis. Konkret waren es 102, wie das Statistische Landesamt mitgeteilt hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFinanzen

Top-News aus der Region