Die Region unter der Lupe Den Einkommensmillionären im AK-Land auf der Spur 14.11.2025, 09:00 Uhr

i Bar oder Karte? Mit einem satten Einkommen dürfte der Blick ins Portemonnaie nicht von Sorgenfalten begleitet sein. Aber ab wann ist man eigentlich "reich"? Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

33 Personen aus dem Kreis Altenkirchen haben 2021 Einkünfte in Millionenhöhe gehabt. Wir haben beim Statistischen Landesamt nachgehakt, wie die regionale Verteilung aussieht. Nicht alles hat man uns „verraten“ – einiges aber schon.

Der Blick in den Nachbarkreis dürfte so manchen schon überrascht haben. Nirgendwo in Rheinland-Pfalz hat es 2021 mehr Menschen mit Einkünften im siebenstelligen Bereich gegeben als im Westerwaldkreis. Konkret waren es 102, wie das Statistische Landesamt mitgeteilt hat.







