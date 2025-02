Gegen Hass und Hetze Demo in Altenkirchen: „Nie wieder ist jetzt!“ Kim Fauss 02.02.2025, 20:00 Uhr

i Für Demokratie und Vielfalt demonstrierten am Sonntagnachmittag tausende Menschen in Altenkirchen. Kim Fauss

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ demonstrierten mehr als 1500 Menschen in Altenkirchen. Die Forderungen der Teilnehmer: Mehr Vielfalt und Demokratie, weniger Hass und Hetze und ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Für Demokratie und Vielfalt hatte ein loses Bündnis aus Privatpersonen am Sonntag zu einer Demonstration in Altenkirchen aufgerufen. Auf dem Schlossplatz versammelten sich ab 14 Uhr mehr als 1500 Menschen, um ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen, den Kundgebungen zu lauschen und gemeinsam mit unterstützenden Gruppen wie Fridays for Future, Parents for Future und Omas gegen Rechts durch die Innenstadt zu ziehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen