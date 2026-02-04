Sekundarschule Neunkirchen
Deal in letzter Minute sorgt für Aufatmen in Herdorf
Ein monatelanger Schwebezustand ist vorbei: Herdorfer Schüler dürfen (wieder) an der GMS Burbach-Neunkirchen angemeldet werden. Darüber freuen sich (von links): Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger, der Erste Beigeordnete des Kreises Altenkirchen Tobias Gerhardus sowie die NRW-Bürgermeister von Burbach Jonas Becker und Marco Schwunk.
Daniel-D. Pirker

Die Erleichterung ist groß bei vielen Eltern und Schülern in Herdorf: Nun ist sicher, dass Kinder aus Rheinland-Pfalz die Sekundarschule in Neunkirchen doch noch angemeldet werden dürfen. Wieso nicht gleich so?

Lesezeit 3 Minuten
Es ist das Ende einer monatelangen Hängepartie, inklusive Protesten aus Elternschaft und Schulgemeinschaft sowie gegenseitigen Schuldvorwürfen der politisch Verantwortlichen. Doch davon ist nun kaum noch etwas zu spüren, als die Bürgermeister der NRW-Gemeinden Neunkirchen und Burbach zusammen mit dem zuständigen Kreisbeigeordneten und dem Herdorfer Stadtbürgermeister, einen Durchbruch verkünden können: Mit einer frisch unterzeichneten ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren