Sekundarschule Neunkirchen Deal in letzter Minute sorgt für Aufatmen in Herdorf Daniel-D. Pirker 04.02.2026, 12:00 Uhr

i Ein monatelanger Schwebezustand ist vorbei: Herdorfer Schüler dürfen (wieder) an der GMS Burbach-Neunkirchen angemeldet werden. Darüber freuen sich (von links): Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Geisinger, der Erste Beigeordnete des Kreises Altenkirchen Tobias Gerhardus sowie die NRW-Bürgermeister von Burbach Jonas Becker und Marco Schwunk. Daniel-D. Pirker

Die Erleichterung ist groß bei vielen Eltern und Schülern in Herdorf: Nun ist sicher, dass Kinder aus Rheinland-Pfalz die Sekundarschule in Neunkirchen doch noch angemeldet werden dürfen. Wieso nicht gleich so?

Es ist das Ende einer monatelangen Hängepartie, inklusive Protesten aus Elternschaft und Schulgemeinschaft sowie gegenseitigen Schuldvorwürfen der politisch Verantwortlichen. Doch davon ist nun kaum noch etwas zu spüren, als die Bürgermeister der NRW-Gemeinden Neunkirchen und Burbach zusammen mit dem zuständigen Kreisbeigeordneten und dem Herdorfer Stadtbürgermeister, einen Durchbruch verkünden können: Mit einer frisch unterzeichneten ...







