Twingo bei Wehbach weg Dauergeparkte Autos – wann rückt Abschleppdienst an? 22.11.2025, 19:00 Uhr

i Über mehrere Wochen war ein mit Polizeiband umwickelter Twingo auf der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf dauerhaft abgestellt. Daniel-D. Pirker

Fast einen Monat sorgte ein dauerhaft abgestellter Twingo für fragende Gesichter bei Wehbach. Die Zuständigkeitsfrage war offen. Doch wie geht das Ordnungsamt mit Dauerparkern um, für die sie verantwortlich ist? Was folgt auf den roten Aufkleber?

Der erst über Wochen an der K94 zwischen Wehbach und Wingendorf abgestellte und dann plötzlich verschwundene Twingo sorgt weiter für Fragezeichen. Wer der den Behören bekannte Halter des am 23. Oktober verunfallten Kleinwagens ist und was seine Beweggründe waren, wird der Öffentlichkeit verborgen bleiben, sollte sich die betreffende Person nicht von sich aus melden.







