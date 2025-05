Vom Start-up zum führenden Komplettanbieter für Rechenzentren – die Datacenter Group hat sich in 20 Jahren zum Vorzeigebeispiel für Innovation und Unternehmertum in der Region entwickelt. Wie konnte dieser Aufstieg gelingen?

Die Wirtschaftsteile deutscher Zeitungen sind von schlechten Nachrichten geprägt. Doch davon ist bei einem Besuch im Gewerbegebiet Wallmenroth nichts zu spüren. Der Gründer und CEO der Datacenter Group, Ralf Siefen, ist voller Tatendrang, wenn er von den Zukunftsplänen des Unternehmens spricht. Seit 2015 hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptstandort auf dem ehemaligen Lampertz-Firmengelände – und symbolisiert damit einen Wandel zum Leuchtturm für Innovation und Unternehmertum.

Hinter dem repräsentativen Bau ist derzeit ein großes Zelt aufgebaut. Hier wird am Wochenende gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie den Beschäftigten die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Datacenter Group gefeiert. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Das vergangene Geschäftsjahr ist das erfolgreichste in der Firmengeschichte. Und bereits jetzt ist laut dem 53-jährigen Gründer klar: „Wir werden in diesem Jahr noch mal einen draufsetzen. Passend zum 20-jährigen Jubiläum. Besser geht es nicht.“

Auch in Wallmenroth am wachsen

Begonnen mit zweieinhalb Mitarbeitern, hat man sich in den vergangenen zwanzig Jahren zu einem führenden Anbieter bei der Entwicklung, Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren und IT-Infrastrukturen hochgearbeitet und spielt längst in der Champions League mit. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Belegschaft gar verdoppelt. Deutschlandweit beschäftigt die Data Center Group mittlerweile über 250 Mitarbeiter, rund 200 davon in Wallmenroth. Ein Anbau in Modulbauweise steht in den Startlöchern. Damit setzt der Global Player auch ein Zeichen für den Standort.

Siefen bezeichnet sich selbst als „Westerwälder Urgestein“, fühlt sich seinem Heimatort Malberg und der Region insgesamt stark verbunden. Die Niederlassungen etwa in München, Berlin oder Frankfurt, dem Hotspot des europäischen Datenverkehrs, sind kein Widerspruch zur lokalen Verwurzelung. Mit dem Bau des Gebäudes in Wallmenroth, laut Siefen die „Keimzelle“ für die Datacenter Group, schloss sich auch ein Kreis. Die verbliebenen blauen Hallen zeugen heute noch von der Firma Lampertz, die auf dem Gelände lange ansässig war. Siefen war damals selbst als junger Projektleiter für IT-Sicherheitsräume verantwortlich und stieg später ins Management auf. 2004 war für ihn dann klar, dass er den Schritt in die Selbstständigkeit geht.

i Seit 2015 befindet sich der repräsentative Hauptstandort der Datacenter Group im Gewerbegebiet Wallmenroth. Olaf Nitz

Die ersten Aufträge ließen nicht lange auf sich warten. „Ich bin ein lösungsorientierter Projektmensch“, stellt er klar. Und dies schlägt sich auch in der ganzheitlichen Ausrichtung der Datacenter Group nieder. „Die gesamte Wertschöpfungskette wird abgedeckt.“ Dies beginnt bei der Entwicklung, Beratung und Planung von Projekten und geht über den Bau bis zum Wartungs- und Servicedienst – ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Insbesondere in den vergangenen Jahren sei diese Ausrichtung strategisch konsequent verfolgt worden – „die richtigen Schachzüge waren sauber eingefädelt worden.“ Vor diesem Hintergrund ist auch die strategische Beteiligung an einer Planungsgesellschaft in Hennef einzustufen. „Das ist für uns auch sehr wichtig, weil in NRW neben den Ballungsräumen Frankfurt, Berlin, München der Markt der Zukunft in Sachen Digitalisierung extrem nach vorne gehen wird.“

Die Weichen sind also gestellt für viele weitere Kapitel in der Erfolgsgeschichte. Doch, das betont Siefen ebenfalls, dazu ist eine konstante gemeinsame Kraftanstrengung nötig. „Das Hab und Gut eines Unternehmers sind dabei die Mitarbeiter“, betont er. Um Fachkräfte anzuziehen und zu halten, sei auch die sehr gute Unternehmensreputation wichtig, die sich etwa darin zeige, dass die Datacenter Group an wichtigen nationalen und internationalen Branchenevents vertreten ist. Auch die branchenübergreifenden Mandate im Ausland und dem Bund sowie Bundesländer ziehen Talente an. „Die Motivation speist sich auch daraus, zu sehen, was geschaffen wurde und wohin man als Nächstes möchte“, so Siefen. Und dazu gehöre, Erfolge gemeinsam zu feiern. So wie an diesem Wochenende.