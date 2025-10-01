IT-Unternehmen in Wallmenroth Data Center Group setzt im AK-Kreis auf Zukunft 01.10.2025, 13:00 Uhr

i In Wallmenroth wächst der Hauptsitz der Data Center Group. Der Neubau bietet Raum für 40 Jobs, zwei Konferenzräume und eine Lounge. Finanziert wird das Projekt über 2,5 Millionen Euro Eigenmittel. Sonja Philipp

Mit 2,5 Millionen Euro baut die DCG ihren Hauptsitz in Wallmenroth aus. Rund 40 neue Arbeitsplätze entstehen, dazu moderne Meetingräume und ein Loungebereich. Geschäftsführer und Gründer Ralf Siefen selbst setzt zugleich ein Zeichen für Kontinuität.

Dieses Unternehmen in Wallmenroth steht wie wenige andere für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Nun hat die Data Center Group (DCG) gleich deutliche Zeichen ausgesendet. Zum einen wurde das Richtfest für einen Erweiterungsbau gefeiert, der Platz für weiteres Wachstum und neue Arbeitsplätze schafft.







