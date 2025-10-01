Mit 2,5 Millionen Euro baut die DCG ihren Hauptsitz in Wallmenroth aus. Rund 40 neue Arbeitsplätze entstehen, dazu moderne Meetingräume und ein Loungebereich. Geschäftsführer und Gründer Ralf Siefen selbst setzt zugleich ein Zeichen für Kontinuität.
Lesezeit 2 Minuten
Dieses Unternehmen in Wallmenroth steht wie wenige andere für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Nun hat die Data Center Group (DCG) gleich deutliche Zeichen ausgesendet. Zum einen wurde das Richtfest für einen Erweiterungsbau gefeiert, der Platz für weiteres Wachstum und neue Arbeitsplätze schafft.