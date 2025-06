Die Nachricht kommt an diesem Freitag, dem 13., zur Unzeit, sollte das Waldschwimmbad Thalhausermühle doch am Samstag bei traumhaftem Wetter die Tore für die neue Saison öffnen. Daraus wird nun aber nichts, denn die Verbandsgemeindeverwaltung in Hamm musste heute schweren Herzens verkünden, dass das Waldschwimmbad aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen bleibt.

Nachdem vor etwa einer Woche ein Leck entdeckt worden war, hatte man alles Mögliche unternommen, um die geplante Saisoneröffnung zu verwirklichen – zunächst scheinbar mit Erfolg. Doch schließlich brachte der Versuch der Abdichtung durch Taucher der DLRG Betzdorf-Kirchen nicht das gewünschte Ergebnis, denn es scheint eine weitere undichte Stelle zu geben.

Wasserspiegel ist wieder deutlich gesunken

„Wir waren eben vor Ort mit einem Fachmann, der uns bestätigt hat, dass wir bisher alles richtig gemacht haben“, sagt VG-Bürgermeister Dietmar Henrich, der sich dabei überzeugen konnte, dass der Wasserspiegel wieder deutlich gesunken ist, nachdem die Regenfälle aufgehört haben. „Da blutet einem schon das Herz, wenn man so eine Entscheidung fällen muss“, bedauert Henrich, der jedoch betont, dass die Sicherheit der Badegäste vorgehe, denn es bestehe die Gefahr der Verkeimung, wenn mehr Wasser ab- als zuläuft.

Ganz aufgeben will man in Hamm aber nicht, denn dazu hat das Waldschwimmbad eine zu große Bedeutung für den Tourismus und die Menschen in der Region. Entsprechend sollten auch am Freitag Taucher ins Wasser gehen und versuchen, erneut mit Sandsäcken und Folien eine Abdichtung hinzubekommen.

Bohrung Ende Juni soll Klarheit bringen

Zudem soll Ende Juni eine Bohrung auf dem Damm Klarheit über die genaue Problematik bringen. Im schlimmsten Fall muss das Wasser ganz abgelassen werden, damit die undichten Stellen repariert werden können. Seitens der Verwaltung wird weiter nach Lösungen und Alternativen gesucht. „Mit Blick auf den Ferienbeginn Anfang Juli habe ich aber noch Hoffnung, dass wir den Menschen etwas anbieten können“, gibt sich Henrich optimistisch.