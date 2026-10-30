80 Feuerwehrleute in Weitefeld
Das sorgte konkret für Einsatz mit Gefahrstoffanzügen
80 Feuerwehrkräfte hielt der Einsatz am und im Hochbehälter Weitefeld am Freitagnachmittag in Atem.
80 Feuerwehrkräfte hielt der Einsatz am und im Hochbehälter Weitefeld am Freitagnachmittag in Atem.
Carla Hölzemann/Feuerwehr VG Daaden-Herdorf

80 Feuerwehrleute waren am Freitag in Weitefeld im Einsatz, darunter auch Kräfte in Gefahrstoffanzügen. Weißer Rauch war im Hochbehälter entstanden. Was genau den Einsatz verursachte.

Lesezeit 2 Minuten
Weitefeld. Dass das Trinkwasser von dem Gefahrstoffaustritt im Hochbehälter Weitefeld nicht betroffen ist, darüber hatte die Feuerwehr noch während des Einsatz am Freitagachmittag berichtet.Gibt es endlich Entwarnung in Weitefeld nach dem stundenlangen Schrecken?
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