83 Bürger in Eichen stinksauer
Das sagt Jüngerich zu Straßenbeiträgen für Hauptstraße
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich.
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich.
Annika Stock

Wegen wiederkehrender Beiträge zur Sanierung eines Abschnitts der Hauptstraße in Eichen – Kosten: fast 1 Million Euro – gehen Dutzende Bürger auf die Barrikaden. Wie kommentiert dies Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld?

Lesezeit 3 Minuten
250 Meter der Hauptstraße in Eichen sollen saniert werden. Walter Ohm aus Eichen ist sauer: Denn laut ihm sollen Eichener Grundstückseigentümer 75 Prozent – Kosten: fast eine Million Euro – stemmen, den Rest die Gemeinde. Die Höhe berechne sich nach der Grundstücksgröße.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren