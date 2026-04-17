83 Bürger in Eichen stinksauer Das sagt Jüngerich zu Straßenbeiträgen für Hauptstraße Johannes Mario Löhr 17.04.2026, 17:15 Uhr

i Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich. Annika Stock

Wegen wiederkehrender Beiträge zur Sanierung eines Abschnitts der Hauptstraße in Eichen – Kosten: fast 1 Million Euro – gehen Dutzende Bürger auf die Barrikaden. Wie kommentiert dies Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld?

250 Meter der Hauptstraße in Eichen sollen saniert werden. Walter Ohm aus Eichen ist sauer: Denn laut ihm sollen Eichener Grundstückseigentümer 75 Prozent – Kosten: fast eine Million Euro – stemmen, den Rest die Gemeinde. Die Höhe berechne sich nach der Grundstücksgröße.







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