Wegen wiederkehrender Beiträge zur Sanierung eines Abschnitts der Hauptstraße in Eichen – Kosten: fast 1 Million Euro – gehen Dutzende Bürger auf die Barrikaden. Wie kommentiert dies Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld?
Lesezeit 3 Minuten
250 Meter der Hauptstraße in Eichen sollen saniert werden. Walter Ohm aus Eichen ist sauer: Denn laut ihm sollen Eichener Grundstückseigentümer 75 Prozent – Kosten: fast eine Million Euro – stemmen, den Rest die Gemeinde. Die Höhe berechne sich nach der Grundstücksgröße.