„Umweltsünder“ im AK-Land Das sagt der Kreis zu den illegal entsorgten Windeln Markus Kratzer 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Illegal entsorgte Windeln werden im Kreis Altenkirchen immer mehr zum Problem. Edwin Hess

Wer wirft Erwachsenenwindeln in großen Mengen einfach in die Natur? Wir waren mit „Mülljäger“ Edwin Hess unterwegs und haben uns die Situation vor Ort angeschaut. Jetzt haben wir beim Kreis nachgefragt, wie er diese illegalen Machenschaften sieht.

Der Termin mit „Edwin Hess in der Verbandsgemeinde Hamm hat die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen. Unzählige Windeln, getragen von Erwachsenen, werden hier in schöner Regelmäßigkeit einfach so in der Natur „entsorgt“. Und es werden immer mehr, wie der ehrenamtliche „Mülljäger“ versichert.







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