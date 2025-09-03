100 Pflegebetten soll das Seniorenzentrum Gebhardshain in Zukunft bieten. Nach langer Zeit kommt das Vorhaben einer Erweiterung und Modernisierung voran. Doch wer verbirgt sich hinter dem Investor? Und ist konkret geplant?

Seit Jahren gibt es Überlegungen, das Seniorenzentrum St. Vinzenzhaus in Gebhardshain zu erweitern. Nun ist Bewegung in das Vorhaben gekommen, eine Umsetzung in Sicht gerückt. Möglich wird das auch dadurch, dass ein Investor gefunden werden konnte. Und der ist mit den Gebrüdern Lixfeld kein Unbekannter in der Region.

Max, Marvin und Mathis Lixfeld haben zum Beispiel die ehemaligen Wolf-Hallen in Betzdorf-Bruche für neue Nutzungszwecke hergerichtet und treten dort als Vermieter auf. Auch das neue THW-Gebäude auf dem benachbarten Grundstück wurde von ihnen gebaut und wird von ihnen vermietet.

Projekt in der Pflegebranche ist eine Premiere

Ein Projekt für die Pflegebranche hatten die Brüder bisher noch nicht auf den Zettel. Geschäftsführer Max Lixfeld räumt dann auch mit einem Schmunzeln ein: „Ich glaube, es gibt niemanden, der von mir gepflegt werden möchte. Das wäre auch nicht mein Metier. Ich habe mich fürs Bauen entschieden.“

Im Gegensatz dazu hebt er die Stärke der Cusanus Trägergesellschaft Trier (ctt) hervor, die „unheimlich gut Pflegeheime betreiben“ könne. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Wie Lixfeld erklärt, sei sein Unternehmen für den Bau verantwortlich und wird später auch das Gebäude an ctt vermieten. Der bisherige Träger wird das Alten- und Pflegeheim dabei nach wie vor in eigener Verantwortung betreiben.

i Die Gebrüder Lixfeld waren zum Beispiel für den Neubau des THW-Gebäudes in Bruche zuständig. Max Lixfeld

Derzeit werden 68 Pflegeplätze angeboten. Damit liegt das St. Vinzenzhaus unter der in der Branche geltenden Rentabilitätsschwelle. Als typische Größe für einen wirtschaftlichen Betrieb gelten 80 bis 120 Betten. Zum Zeitplan ist bislang nichts öffentlich bekannt. Wie aus den Worten von Lixfeld hervorgeht, sei man auf den letzten Metern bei der Vorbereitung einer genehmigungsfähigen Planung. Auf seiner Firma lastet ein gewisser Druck, zügig mit dem Projekt voranzukommen. Denn die volle Miete werde erst gezahlt, wenn auch alle 100 Pflegeplätze belegt seien.

Eine Absichtserklärung (Letter of Intent) wurde zwischen dem Träger und dem Investor bereits unterzeichnet. Die Planungen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Pläne seien schon „rundgegangen“ zwischen den Verantwortlichen, darunter Projektentwickler Bernd Becher und Architekt Tarek Petri. Es müssen noch technische Details geklärt werden wie die Anzahl der Parkplätze oder Grenzabstände. Die konkrete Zeitplanung hängt maßgeblich von diesen Genehmigungsphasen und weiteren Abstimmungen ab.

i Strahlende Gesichter am Rande des Sommerfests beim Verkünden der Neuigkeit durch die Cusanus Trägergesellschaft Trier (ctt), den Förder- und Freundeskreis sowie Architekt, Investor und Projektlentwickler. Gaby Wertebach

Die Planungen sind schon weit fortgeschritten, wie Lixfeld verrät: „Wir wissen eigentlich schon sehr konkret, was wir wollen.“ Er will noch nicht allzu viel verraten, aber Bauform und Baukörper der zweigeschossigen Erweiterung seien beispielsweise schon festgelegt. Nur so viel: Das neue Gebäude soll sich an die bestehende Silhouette des St. Vinzenzhauses anpassen und sich in das Gesamtbild einfügen, wobei die Fassade durch einen Vorsprung aufgelockert wird. Im Inneren wird der Fokus auf Effizienz und Zweckmäßigkeit liegen. Wie bei der Modernisierung im Bestandsbau geht es darum, die Wege für das Pflegepersonal zu verkürzen und damit auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Die neuen Pflegeplätze werden in modernen Einzelzimmern mit eigenem Bad untergebracht sein, was den heutigen Standards entspricht und die Privatsphäre der Bewohner erhöht. Auch im Bestandsgebäude werden die Zimmer weitgehend mit einem eigenen Bad ausgestattet.

Günter-Schneider-Saal bleibt Herzstück der Einrichtung﻿

Ein zentrales Element der gesamten künftigen Anlage ist der Günter-Schneider-Saal. Er wird als Herzstück des Hauses im Zentrum liegen und von Alt- und Neubau eingerahmt, wodurch er beide Gebäudeteile architektonisch und symbolisch miteinander verbinden soll. Für Lixfeld stellt der Saal, wo auch Veranstaltungen des umtriebigen Fördervereins stattfinden ein Highlight des Seniorenzentrums dar, das es so kaum in Altenheimen gebe. „Eine erhaltenswerte Sache“, stellt Lixfeld heraus.

Wieso die Wahl auf die Gebrüder Lixfeld fiel

Die Gebrüder Lixfeld werden für die Baumaßnahmen rund um die Erweiterung und Modernisierung des St. Vizenzhauses in Gebhardshain zuständig sein. Wieso fiel die Wahl auf das Betzdorfer Unternehmen? Geschäftsführer Max Lixfeld erklärt sich dies mit der ausgeprägten Verwurzelung seines Unternehmens in der Region. Der Urgroßvater der Brüder wurde beispielsweise in dem Seniorenzentrum betreut. Bei der Bauphase, aber auch im Anschluss bei der Vermietung sei es zudem von großem Vorteil, schnell an Ort und Stelle zu sein. Und nicht zuletzt habe aus Sicht von Lixfeld eine Rolle gespielt, dass sein Unternehmen als Familie auftrete und damit auch soziale Werte repräsentiere. ddp