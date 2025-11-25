Schrottplatz in Au (Sieg) Das passiert nach dem Abschleppen 25.11.2025, 20:00 Uhr

i Regelmäßig kommem Spezialunternehmen auf Schrottplätze und quetschen Karosserien für den Tansport zusammen. Peter Endig. picture-alliance/ dpa

Fast einen Monat lang stand ein Twingo bei Wehbach widerrechtlich auf öffentlichem Gelände. Der Abschleppdienst musste nicht anrücken. Doch was, wenn dies der Fall ist? Unsere Zeitung sprach mit einem Schrottplatzbetreiber aus der Region.

Fast einen Monat lang sorgte der schwarze Renault Twingo, der am 23. Oktober verunfallte und seitdem an der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf stehen gelassen wurde, für Aufregung. Der lädierte Kleinwagen mit umwickeltem Polizeiband ist nun verschwunden.







