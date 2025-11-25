Das passiert nach dem Abschleppen

Fast einen Monat lang stand ein Twingo bei Wehbach widerrechtlich auf öffentlichem Gelände. Der Abschleppdienst musste nicht anrücken. Doch was, wenn dies der Fall ist? Unsere Zeitung sprach mit einem Schrottplatzbetreiber aus der Region.
Lesezeit 2 Minuten
Fast einen Monat lang sorgte der schwarze Renault Twingo, der am 23. Oktober verunfallte und seitdem an der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf stehen gelassen wurde, für Aufregung. Der lädierte Kleinwagen mit umwickeltem Polizeiband ist nun verschwunden.