Eine weitere Auswirkung diverser Insolvenzen beim DRK: Das Medizinische Versorgungszentrum in Wissen bekommt ab April einen neuen Träger. Wir haben nachgefragt, was das konkret für die Menschen in der Region bedeutet.
Eine weitere medizinische Einrichtung, die bislang unter dem Dach des DRK betrieben wurde, braucht ein neues Eingangsschild. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Wissen wird zum 1. April unter der Trägerschaft der Marien Ambulant gGmbH, ein Unternehmen der Marien Gesellschaft Siegen, wiedereröffnet.