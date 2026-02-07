Wechsel zum 1. April
Das MVZ in Wissen bekommt einen neuen Träger
Das Schild dürfte bald abgeschraubt werden. Nach der DRK-Insolvenz wird ab 1. April die Marien Ambulant gGmbH das Medizinische Versorgungszentrum in Wissen übernehmen.
Elmar Hering

Eine weitere Auswirkung diverser Insolvenzen beim DRK: Das Medizinische Versorgungszentrum in Wissen bekommt ab April einen neuen Träger. Wir haben nachgefragt, was das konkret für die Menschen in der Region bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Eine weitere medizinische Einrichtung, die bislang unter dem Dach des DRK betrieben wurde, braucht ein neues Eingangsschild. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Wissen wird zum 1. April unter der Trägerschaft der Marien Ambulant gGmbH, ein Unternehmen der Marien Gesellschaft Siegen, wiedereröffnet.

