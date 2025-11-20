Das ist der wahre Grund für Polizeiband um Twingo

Fast vier Wochen war ein schwarzer Twingo direkt an der Kreisstraße bei Wehbach dauerhaft abgestellt. Nun ist das Auto zwar verschwunden, aber die Beweggründe des Halters bleiben unbekannt. Aufklärung kann die Polizei zu einer anderen Frage geben.
Nun ist er endlich weg: Fast einen Monat war ein schwarzer Twingo direkt an der Kreisstraße zwischen Wehbach und Wingendorf dauergeparkt. Von wem und wieso? Der Halter ist den Behörden bekannt, das Fahrzeug immer noch angemeldet. Wieso das Auto allerdings über Wochen am Waldrand an der K94 so lange geparkt war, ist unbekannt.