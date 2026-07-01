Schon bald steht die Nachbildung eines Fördergerüsts am Hüttenhaus in Herdorf. Hinter dem Projekt steht Bernd Mudersbach. Der Seniorchef eines Unternehmens in Friedewald ist aus guten Gründen als Stahlbau-Profi und Bergbauenthusiast bekannt-.
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Das Erscheinungsbild des Verkehrskreisels am Herdorfer Hüttenhaus wird sich in Kürze grundlegend verändern. Ein neues Wahrzeichen für das Städtchen steht bereit: eine 4,50 Meter hohe Nachbildung des Fördergerüsts der Grube San Fernando. Laut Stadtbürgermeister Uwe Geisinger ist das Aufstellen für Freitag, 10.