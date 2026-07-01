Nachbildung in Herdorf Das ist der Mann hinter Fördergerüst und Barbaraturm Daniel-D. Pirker 01.07.2026, 10:00 Uhr

i Noch ist die Nachbildung eines Fördergerüsts der Grube San Fernando auf dem Firmengelände von Bernd Mudersbach gelagert. Bald soll sie auf dem Verkehrskreisel am Hüttenhaus in Herdorf stehen. Daniel-D. Pirker

Schon bald steht die Nachbildung eines Fördergerüsts am Hüttenhaus in Herdorf. Hinter dem Projekt steht Bernd Mudersbach. Der Seniorchef eines Unternehmens in Friedewald ist aus guten Gründen als Stahlbau-Profi und Bergbauenthusiast bekannt-.

Das Erscheinungsbild des Verkehrskreisels am Herdorfer Hüttenhaus wird sich in Kürze grundlegend verändern. Ein neues Wahrzeichen für das Städtchen steht bereit: eine 4,50 Meter hohe Nachbildung des Fördergerüsts der Grube San Fernando. Laut Stadtbürgermeister Uwe Geisinger ist das Aufstellen für Freitag, 10.







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