Nachbildung in Herdorf
Das ist der Mann hinter Fördergerüst und Barbaraturm
Noch ist die Nachbildung eines Fördergerüsts der Grube San Fernando auf dem Firmengelände von Bernd Mudersbach gelagert. Bald so
Noch ist die Nachbildung eines Fördergerüsts der Grube San Fernando auf dem Firmengelände von Bernd Mudersbach gelagert. Bald soll sie auf dem Verkehrskreisel am Hüttenhaus in Herdorf stehen.
Daniel-D. Pirker

Schon bald steht die Nachbildung eines Fördergerüsts am Hüttenhaus in Herdorf. Hinter dem Projekt steht Bernd Mudersbach. Der Seniorchef eines Unternehmens in Friedewald ist aus guten Gründen als Stahlbau-Profi und Bergbauenthusiast bekannt-.

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Das Erscheinungsbild des Verkehrskreisels am Herdorfer Hüttenhaus wird sich in Kürze grundlegend verändern. Ein neues Wahrzeichen für das Städtchen steht bereit: eine 4,50 Meter hohe Nachbildung des Fördergerüsts der Grube San Fernando. Laut Stadtbürgermeister Uwe Geisinger ist das Aufstellen für Freitag, 10.

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