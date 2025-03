„Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Diese Frage wirft Bertolt Brecht in seiner berühmten Dreigroschenoper auf. Ach, wenn der wüsste.

Mit viel Applaus ist die Premiere der neuen Krimikomödie „Wir gründen eine Bank“ , gespielt von der Theatergruppe „Die Bühnenmäuse“, im katholischen Pfarrheim in Wissen belohnt worden. Die Akteure zeigten wieder einmal für ein Laientheater eine überragende Leistung, sodass es nicht verwundert, dass ganze Fangruppen angereist waren.

Das Bühnenstück versprach ein fesselndes Erlebnis, welches die Zuschauer in eine Welt voller Humor und unerwarteter Wendungen entführte. Das kreative Abenteuer sorgte nicht nur für Zwischenapplaus, sondern regte auch zum Nachdenken an mit verwebten satirischen Elementen und Gesellschaftsthemen. Enthusiastische Darsteller und eine mitreißende Inszenierung begeisterten und sorgten für einen Abend voller Emotionen und kreativer Entfaltung. Das Publikum lachte Tränen über die pointierten Dialoge, slapstickartige Szenen und jede Menge überraschender Wendungen.

i Die Vorstandsdame Hanna hat es dahingerafft, Oma Griese, Richard von Böckle, Kurt und Sophie Kümmerle beratschlagen. Gaby Wertebach

Wie so häufig geht es auch in dieser Komödie um Irritationen, Verwechslungen und Halbwahrheiten. Viele Lösungen hat die geniale, von Petra Schnurr wunderbar gespielte Oma Griese mit überraschender Spitzfindigkeit parat. Der Autor der Kriminalkomödie, Hans Schimmel, stellt verschiedenste Personen in den Fokus der Handlung, wobei die Theatergruppe nicht nur mit Jens Wöllner als Adi, Niko Rausch als Kurt Fechter, Steffi Schuhen als Andrea Böller, sowie Thomas Hoffmann als Richard von Böckle eine Idealbesetzung gefunden hat. Die beiden Polizeibeamten, Iris Häbel in der Rolle als Polizistin Claudia Wollmann und Harald Heidemann als ihr begriffsstutziger Hilfspolizist Bruno Brenner, brillierten geradezu.

Vor allem Brenners Blaulicht auf dem Kopf sorgte für größte Erheiterung im Publikum. Iris Häbel und Anja Asbach gelang das Kunststück, in gleich zwei Rollen zu schlüpfen. Jana Steingräber als Bankangestellte Sophie Kümmerle wusste auf jeden Fall dank ihrer geradezu bestechend charmanten Art die Kunden zu vergraulen. Der Star der Komödie ist Karlchen, ein Fisch, der die Gebärdensprache und eine Fremdsprache beherrscht – falls man Kurt Fechtner Glauben schenken darf. Karlchens Wettvoraussagen hatten geradezu einen legendären Charakter und sein Auftritt im Goldfischglas setzte dem Ganzen die Krone auf, wobei Bruno Brenners Kommunikation mit dem Fisch ein Highlight war.

i Alle Mitwirkenden der "Bühnenmäuse". Gaby Wertebach

Dass sich auch ein Gangster verlieben kann, wobei er die Stiche in der Herzgegend falsch interpretiert und nicht mit der Gärtnerin Marion Merfert als Karin Mücke in Verbindung bringt, das erstaunte ihn selbst. Der besonnene Adi hatte seine liebe Not, den leicht verwirrten Kurt vor Dummheiten und unüberlegten Sprüchen zu bewahren. Die resolute Anja Asbach als Vorstandsmitglied Hanna Krause erlebte ihr blaues Wunder, fiel einmal kurzfristig in Ohnmacht, während der zweite Kollaps durch den Genuss von Rum verhindert werden konnte. Der sorgt allerdings dafür, dass sie sich riesig über das Treffen mit dem Bankdirektor mit der auffälligen Brille und auch ansonsten verändertem Aussehen freute, der endlich einmal Zeit für sie hatte.

Jedenfalls entwickelt sich das, was als genialer Plan beginnt, schnell zu einem heillosen Durcheinander, bei dem nicht nur die frisch gebackenen Banker, sondern auch Kunden wie der steinreiche Richard von Böckle selbst ihr blaues Wunder erleben. Mit viel Lokalkolorit und einem Augenzwinkern wurden bestimmte Personen aus der Bevölkerung aufs Korn genommen. Unverzichtbar, wenn auch versteckt, Marianne Arnold als Souffleuse, Christine Rausch sorgte für die perfekte Technik und Walli Heidemann mit ihrem Team wie immer für das Catering.

Weitere Aufführungen im katholischen Pfarrheim in Wissen sind am Mittwoch, 19. März um 19 Uhr, Samstag, 22. März um 19 Uhr und Sonntag, 23. März um 15 Uhr. Karten gibt es unter www.buehnenmaeuse-wissen.de und im Buchladen in Wissen.