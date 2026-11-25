Haus Felsenkeller Altenkirchen Das hat es mit dem neuen Kulturtreffpunkt auf sich Annika Stock 25.11.2026, 17:30 Uhr

i Alina Berg und Ingo Nachtigall vom Haus Felsenkeller Altenkirchen freuen sich über den umfunktionierten Unterstand, der nun als kleine Außenbühne genutzt werden kann. Ein Event für 2027 wird schon geplant. Annika Stock

Dem Haus Felsenkeller wurden Fördermittel für einen „neuen kulturellen Treffpunkt“ bewilligt. Doch was hat es damit auf sich? Ingo Nachtigall und Alina Berg erklären in unserem Bericht, was daraus geworden ist.

Auf dem Gelände vom Haus Felsenkeller hat sich etwas getan. Das dortige Team hat einen Unterstand zu einer kleinen Außenbühne umgewandelt. Möglich war dies nur durch einen Fördermittelantrag und gemeinsame „Manpower“, wie Ingo Nachtigall (Vorstandsmitglied und Leiter regionale Bildung) sowie Alina Berg (Überregionale Bildung und Leiterin Tagungshaus) im Gespräch mit unserer Zeitung berichten.







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