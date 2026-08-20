Bauarbeiten an der B8
Das hat die Firma BeWa mit Grundstück in Birnbach vor
Geschäftsführer Waldemar Becker (52) aus Altenkirchen blickt zuversichtlich auf das Bauprojekt seiner Firma BeWa Industrieservic
Geschäftsführer Waldemar Becker (52) aus Altenkirchen blickt zuversichtlich auf das Bauprojekt seiner Firma BeWa Industrieservice in Birnbach – man liege im Zeitplan, so Becker.
Annika Stock

Vielen Autofahrern dürften die Arbeiten auf dem Baugrundstück direkt an der Kölner Straße/Bundesstraße 8 in Birnbach aufgefallen sein. Wie unsere Zeitung auf Nachfrage beim Ortschef erfuhr, plant die Firma BeWa dort etwas. Was genau, lesen Sie hier.

Lesezeit 4 Minuten
Was geschieht an der Kölner Straße/Bundesstraße 8, direkt am Ortseingang von Birnbach? Diese Frage dürfen sich einige Autofahrer und Pendler stellen, die täglich an dem circa 0,38 Hektar großem Grundstück vorbeifahren, auf dem bereits erste Bauarbeiten erfolgt sind.
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