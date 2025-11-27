Ehemaliges Krankenhaus Das hält Stadt Kirchen vom Kauf der Brühlhof-Fläche ab Daniel-D. Pirker 27.11.2025, 20:00 Uhr

i Mit Zaunelementen ist die 7700 Quadratmeter große Fläche des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses Kirchen bis heute abgesperrt. Daniel-D. Pirker

Seit zehn Jahren ist das alte Krankenhaus auf dem Kirchener Brühlhof abgerissen, doch das attraktiv gelegene Gelände verwildert zunehmend. Zuletzt wollte die Stadt die Fläche kaufen. Wieso wurde daraus bis heute nichts?

Seit über zehn Jahren ist das Evangelische Krankenhaus auf dem Kirchener Brühlhof abgerissen, doch getan hat sich darauf seitdem nichts. Teile von geteerten Wegen, aufgeschüttete Hügel mit Erde und verbliebener Bauschutt zeugen noch von dem Klinikbetrieb, der bereits 1989 im Zuge des Neubaus des Krankenhauses in der Bahnhofsstraße eingestellt wurde.







