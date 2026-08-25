Auch im Westerwald heimisch
Das faszinierende Leben des anpassungsfähigen Rehwilds
Im März tragen die Rehe noch das Winterfell und äsen gern in kleinen Gruppen.
Im März tragen die Rehe noch das Winterfell und äsen gern in kleinen Gruppen.
Manfred Höfer

Anmutig und anpassungsfähig: Rehe leben längst nicht mehr nur im tiefen Wald. Wie sie zwischen Feldern, Friedhöfen und Siedlungen überleben – und welchen Gefahren sie heute begegnen.

Lesezeit 2 Minuten
Eines der bekanntesten und auch häufigsten Wildtiere im Westerwald ist das Reh. Die bei uns lebenden Rehe sind anmutige und schöne Tiere, die eine Körperlänge von um die 1,30 Meter und ein Gewicht von 15 bis 20 Kilogramm erreichen.Für viele Menschen gilt das Reh als der Inbegriff eines scheuen Waldbewohners.
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