Tradition in der Kreisstadt
Das erwartet Gäste bei Simon-Juda-Markt in Altenkirchen
2025 zog der Simon-Juda-Markt wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Altenkirchen. Auch dieses Jahr werden wieder eini
2025 zog der Simon-Juda-Markt wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt von Altenkirchen. Auch dieses Jahr werden wieder einige Stände geboten.
Archivfoto: Sonja Roos. Sonja Roos

Seit Jahren ist der Simon-Juda-Markt in der Kreisstadt Altenkirchen etabliert. Dieses Jahr gibt es am Freitag, 30. Oktober, aber eine Neuerung: Der Markt wird kleiner ausfallen und anders verteilt werden aufgrund der Großbaustelle am Schlossplatz.

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Die Kreisstadt Altenkirchen lädt zum traditionellen Simon-Juda-Markt in die Fußgängerzone ein. Am Freitag, 30. Oktober werden 120 Stände erwartet, an denen die Besucher stöbern, schlemmen und einkaufen können. Los geht es um 8 Uhr. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz.
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