Halbes Jahrhundert JZ/Kompa Das Altenkirchener Jugendzentrum feiert 50. Geburtstag 30.10.2025, 15:00 Uhr

i Wolfgang Leins, Carolin Schwarzbach und Roland Müller sind bis zum heutigen Tag alle eng mit dem Altenkirchener Jugendzentrum (heute Kompa) verbunden und haben die Einrichtung über viele Jahre mitgeprägt. Carolin Schwarzbach

Fast jede und jeder Altenkirchener war im Laufe seines Lebens mal im Jugendzentrum (heute Kompa). Die Einrichtung ist und war eine Institution in der Stadt und das JZ war eines der Ersten im Land. Jetzt feiert es 50. Geburtsag

50 Jahre – das bringt man mit Jugend ja eigentlich nicht mehr in Verbindung, allerdings geht es hier nicht um den Geburtstag einer Person, sondern das Altenkirchener Jugendzentrum (JZ) ist 50 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat sich unsere Zeitung mit Wolfgang Leins, langjähriger Leiter der JZ, sowie mit Carolin Schwarzbach und Roland Müller vom Förderverein Pro-Ju getroffen.







