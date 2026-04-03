Wiedersehen in Betzdorf Das AKA-City-Kaufhaus in Betzdorf ist unvergessen Gaby Wertebach 03.04.2026, 09:00 Uhr

i Anke Grigat freut sich über das Wiedersehen mit einer Kollegin Gaby Wertebach

Das AKA-City-Kaufhaus in Betzdorf gibt es zwar schon seit 2009 nicht mehr, aber am vergangenen Samstag trafen sich rund 50 ehemalige Mitarbeiter im Haus Hellertal in Alsdorf zu einem äußerst freudigen Wiedersehen.

Einst schloss der Bau einer Brücke als Überführung über die B62 an das Aka-City-Kaufhaus in Betzdorf in der Wilhelmstraße an und ersetzte den beschrankten Bahnübergang, der im Volksmund oft als "Glück-Auf-Schranke" bezeichnet wurde. Dieses Projekt war Teil einer umfassenden Stadtsanierung.







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