Wiedersehen in Betzdorf
Das AKA-City-Kaufhaus in Betzdorf ist unvergessen
Anke Grigat freut sich über das Wiedersehen mit einer Kollegin
Anke Grigat freut sich über das Wiedersehen mit einer Kollegin
Gaby Wertebach

Das AKA-City-Kaufhaus in Betzdorf gibt es zwar schon seit 2009 nicht mehr, aber am vergangenen Samstag trafen sich rund 50 ehemalige Mitarbeiter im Haus Hellertal in Alsdorf zu einem äußerst freudigen Wiedersehen. 

Lesezeit 2 Minuten
Einst schloss der Bau einer Brücke als Überführung über die B62 an das Aka-City-Kaufhaus in Betzdorf in der Wilhelmstraße an und ersetzte den beschrankten Bahnübergang, der im Volksmund oft als "Glück-Auf-Schranke" bezeichnet wurde. Dieses Projekt war Teil einer umfassenden Stadtsanierung.

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