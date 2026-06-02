Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist der Titel einer britischen Liebeskomödie aus dem Jahr 1994. Nun, im AK-Land gab es im Jahr 2025 deutlich mehr Hochzeiten und Todesfälle. Und auch die Geburtenzahlen haben die Statistiker vorgelegt.
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Rheinland-Pfalz meldet 2025 das höchste Geburtendefizit seit der Landesgründung. So verzeichnet das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 32.346 Babys, die bei uns zur Welt gekommen sind – 1260 weniger als noch 2024. Zu dieser negativen Entwicklung trägt auch der Kreis Altenkirchen bei, wo sich das Minuszeichen einfach nicht ausradieren lässt.