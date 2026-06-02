Aktuelle Bevölkerungszahlen Das AK-Land hat 2025 „biologisch“ 701 Menschen verloren Markus Kratzer 02.06.2026, 16:00 Uhr

i Im Kreis Altenkirchen sind im Jahr 2025 erneut weniger Kinder zur Welt gekommen als noch im Vorjahr. Damit liegt das AK-Land im rheinland-pfälzischen Trend. dpa

Vier Hochzeiten und ein Todesfall ist der Titel einer britischen Liebeskomödie aus dem Jahr 1994. Nun, im AK-Land gab es im Jahr 2025 deutlich mehr Hochzeiten und Todesfälle. Und auch die Geburtenzahlen haben die Statistiker vorgelegt.

Rheinland-Pfalz meldet 2025 das höchste Geburtendefizit seit der Landesgründung. So verzeichnet das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 32.346 Babys, die bei uns zur Welt gekommen sind – 1260 weniger als noch 2024. Zu dieser negativen Entwicklung trägt auch der Kreis Altenkirchen bei, wo sich das Minuszeichen einfach nicht ausradieren lässt.







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