Nicht zum Schutz des Autos Darum ist der Peugeot in Betzdorf wirklich eingezäunt Thomas Leurs 23.02.2026, 17:00 Uhr

i Seit einiger Zeit ist ein Pkw auf dem Parkplatz am Stadion in Betzdorf eingezäunt. Das Ordnungsamt erklärt auf Nachfrage den Grund. Thomas Leurs

Seit Kurzem steht ein schwarzer Peugeot 206 umzäunt auf dem Parkplatz Auf dem Bühl in Betzdorf. Denn der Besitzer ist gestorben und nun müssten die Erben ausgemacht werden. Doch die Absperrungen sind nicht primär zum Schutz des Fahrzeugs da.

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick auf dem Parkplatz direkt am Stadion in Betzdorf. Seit einer Weile steht dort ein schwarzer Peugeot 206, von drei Seiten mit einem Zaun umgeben. Wegfahren kann aktuell so niemand mehr mit dem Auto. Die Person, der das Fahrzeug gehört, wird das auch nicht mehr, denn sie ist zwischenzeitlich gestorben.







