Stadt Bonn und fünf Landkreise
Darum ist der Kreis Altenkirchen Abfall-Ehe eingegangen
Von der geplanten Bioabfallvergärungsanlage in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) kann auch der Kreis Altenkirchen durch den REK-Bei
Von der geplanten Bioabfallvergärungsanlage in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) kann auch der Kreis Altenkirchen durch den REK-Beitritt profitieren.
Zacharie Scheurer. dpa-tmn

Der Kreis Altenkirchen wird sich bei der Abfallentsorgung einem über Bundesländer hinweg agierenden Zweckverband anschließen, als dann fünfter Landkreis neben der Bundesstadt Bonn. Warum geht man im AK-Land diesen Schritt? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Einstimmiger Beschluss im Werkausschuss Abfallwirtschaft, einstimmiger Beschluss im Kreistag. Der Kreis Altenkirchen wird sich der REK anschließen, der Rheinischen-Entsorgungs-Kooperation, die die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis 2009 aus der Taufe gehoben haben.

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Kreis AltenkirchenWirtschaft

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