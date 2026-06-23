Stadt Bonn und fünf Landkreise Darum ist der Kreis Altenkirchen Abfall-Ehe eingegangen Markus Kratzer 23.06.2026, 06:00 Uhr

i Von der geplanten Bioabfallvergärungsanlage in Niederzissen (Kreis Ahrweiler) kann auch der Kreis Altenkirchen durch den REK-Beitritt profitieren. Zacharie Scheurer. dpa-tmn

Der Kreis Altenkirchen wird sich bei der Abfallentsorgung einem über Bundesländer hinweg agierenden Zweckverband anschließen, als dann fünfter Landkreis neben der Bundesstadt Bonn. Warum geht man im AK-Land diesen Schritt? Wir haben nachgefragt.

Einstimmiger Beschluss im Werkausschuss Abfallwirtschaft, einstimmiger Beschluss im Kreistag. Der Kreis Altenkirchen wird sich der REK anschließen, der Rheinischen-Entsorgungs-Kooperation, die die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis 2009 aus der Taufe gehoben haben.







Artikel teilen

Artikel teilen