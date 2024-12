Darsteller für Musical-Gala in Freusburg gesucht

Wer hat Spaß am Singen, Tanzen oder an der Schauspielerei? Der Verein Siegtal Musicals veranstaltet am 6. und 7. September 2025 eine Musical Gala mit drei Vorstellungen im Bürgerhaus Freusburg und lädt Interessierte zum Casting im Februar ein.